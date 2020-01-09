В Зеленодольском районе на пожаре погибла женщина, двое мужчин получили травмы

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В поселке Октябрьский Зеленодольского района на пожаре погибла женщина, двое мужчин получили травмы.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19:54 8 января. Когда на место случившегося прибыли пожарные, дом был полностью охвачен огнем, была угроза соседним домам.

В результате пожара сгорел частный бревенчатый двухэтажный жилой дом и бревенчатая баня под одной кровлей на площади 100 кв.м.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело женщины, также с места происшествия самостоятельно эвакуировались двое мужчин. Один из них получил термический ожог тела 2-3 степени, 9-10%, другой — перелом правой и левой лодыжки. Они были госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.

Причины пожара предстоит установить, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.



Ранее сообщалось, что в Лениногорске на пожаре в частном доме погиб мужчина.