В России создают собственную вакцину от менингита

Ученые Института органической химии (ИОХ) имени Н.Д. Зелинского РАН работают над созданием первой российской вакцины против гемофильной инфекции, считающейся основной причиной развития бактериального менингита у детей.

Работы по созданию препарата входят в программу исследований, поддержанных грантом Российского научного фонда. Общий объем финансирования программы составит около 130 млн рублей.

Вакцина должна стать дешевле и эффективнее западных аналогов. Полученное вещество, которое ляжет в основу первой отечественной вакцины против гемофильной инфекции, протестировано дочерним предприятием «Ростеха» — пермским НПО «Микроген», входящем в российский фармацевтический холдинг «Нацимбио».

«Мы синтезировали подходящий иммуноген (вещество, которое будет вызывать развитие приобретенного иммунитета). Преимущества такого препарата в том, что в нем используется индивидуальный синтетический компонент, а не полисахарид-сырец, получаемый при культивации живых бактерий. Это приводит к увеличению эффективности и безопасности новой вакцины», — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Николай Нифантьев.

Менингит может возникать как самостоятельная болезнь или как осложнение другого процесса. Вакцинация, которая обычно проводится в детстве, предотвращает многие из приводящих к менингиту заболеваний. В будущем ученые из ИОХ планируют разработать и «взрослый» вариант вакцины.

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