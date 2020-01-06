Врач назвала продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Так, эксперт отметила, что некоторые специи способны оказывать положительное влияние на состояние организма, а также облегчать симптомы во время борьбы с онкологией благодаря своим антиоксидантным свойствам.

На первом месте среди специи — имбирь. Диетолог подчеркнула, что употреблять в пищу можно как свежий корень, так и сушеный, молотый или засахаренный. Также имбирь поможет при лечении рака желудка.

Пациентам, начавшим терять вес и аппетит, рекомендуется употреблять в пищу розмарин. Помимо этого, диетолог рассказала о полезных свойствах куркумы, которая может защитить от развития рака за счет выраженных антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Также полезными продуктами оказались острый красный перец чили, чеснок, перечная мята и ромашка, сообщает «Вечерняя Москва».

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