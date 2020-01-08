В Татарстане инспекторам ГИБДД угрожали предметом, похожим на гранату

В Буинске наряд ГИБДД остановил автомобиль Lada, в котором оказалась нетрезвая компания молодых людей. Между ними и сотрудниками ГИБДД возник конфликт, и молодые люди начали угрожать предметом, похожим на гранату.

— Пассажир вышел и гранату кинул в сторону гаишников. Подойти боятся, ждут саперов, — приводит «Татарстан-24» слова очевидцев.

Водителя и пассажиров сразу задержали, а место оцепили для проверки. При этом выяснилось, что предмет, принятый сотрудниками полиции за гранату, опасности не представляет.