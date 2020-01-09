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Казанцы похвастались скидками в десятки тысяч рублей после распродажи со штурмом ТЦ

03:32, 09.01.2020
Казанцы похвастались скидками в десятки тысяч рублей после распродажи со штурмом ТЦ
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

После утренней давки на входе в казанский ТЦ «Франт», вызванной распродажей в закрывающейся «Карусели», казанцы опубликовали в социальных сетях результаты этой распродажи: чеки со скидками в несколько тысяч или даже в несколько десятков тысяч рублей.

Один из пользователей написал, что при общем чеке почти в 45 тысяч рублей он заплатил немногим менее 7 тысяч рублей — таким образом, скидка для него составила 38 тысяч рублей.

Напомним, что после распродажи полки гипермаркета оказались пусты. При этом перед началом распродажи на входе в ТЦ собрались сотни человек, которые фактически штурмовали магазин.

Общество Татарстан
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