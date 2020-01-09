Новости происшествий

02:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МЧС Татарстана опровергло информацию об утонувшем тракторе

02:26, 09.01.2020
МЧС Татарстана опровергло информацию об утонувшем тракторе

В МЧС Татарстана назвали фейковыми сообщения в социальных сетях о тракторе, который якобы утонул на переправе в Верхний Услон. Такие фотографии появились в региональных пабликах накануне днем.

— На фото — не переправа в Верхнем Услоне, а провал трактора под лед, который произошел 4 февраля 2018 года в Волховском районе Ленинградской области, — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что при инциденте 2018 года погиб водитель трактора. Техника ушла под лед под тяжестью собственного веса при переправе через реку Жупку.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров