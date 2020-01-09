МЧС Татарстана опровергло информацию об утонувшем тракторе
В МЧС Татарстана назвали фейковыми сообщения в социальных сетях о тракторе, который якобы утонул на переправе в Верхний Услон. Такие фотографии появились в региональных пабликах накануне днем.
— На фото — не переправа в Верхнем Услоне, а провал трактора под лед, который произошел 4 февраля 2018 года в Волховском районе Ленинградской области, — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что при инциденте 2018 года погиб водитель трактора. Техника ушла под лед под тяжестью собственного веса при переправе через реку Жупку.Происшествия Татарстан
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