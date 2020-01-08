Акции российской компании неожиданно подскочили более чем на 65%

Обыкновенные и привилегированные акции российской горно-металлургической компании «Мечел» Игоря Зюзина за последние два дня резко подорожали на Московской и Нью-Йоркской биржах.

По обыкновенным акциям рост составил 65% к полудню среды: в понедельник утром одна акция стоила 62,89 рубля, к указанной отметке — 103,34 рубля. На 18.00 стоимость обыкновенной акции «Мечел» на Московской бирже составила 100,20 рубля.

Похожая динамика наблюдалась и у привилегированных акций «Мечела», пишет Forbes. В начале торгов 6 января бумага стоила 89,85 рубля, а к полудню среды до 123,65 рубля, к 18.00 бумага подешевела до 118 рублей.

При этом опрошенные Forbes эксперты не смогли найти исчерпывающее объяснение столь резкому росту акций компании.

Созданный в 1995 году «Мечел» поставляет уголь и металлопродукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Forbes поставил компанию на 26-е место в списке «200 крупнейших частных компаний России 2019», но при этом называет ее одним из самых закредитованных российских предприятий. По итогам 9 месяцев 2019 года долговая нагрузка компании составляла 6,9 EBITDA, сообщает издание.