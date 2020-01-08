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МЧС Татарстана предупредило о тумане и гололеде

17:50, 08.01.2020
МЧС Татарстана предупредило о тумане и гололеде
Фото: 16.mchs.gov.ru/

В ГУ МЧС по Татарстану предупредили жителей республики о надвигающемся тумане и гололеде. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 18.00 8 января до 18.00 9 января.

Ведомство со ссылкой на информацию ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» также сообщает о метели: днем порывы ветра достигнут 16 м/с. В Казани ожидается ветер силой до 15 м/с.

В целом в республике ожидается температура до 9 градусов мороза. В Казани метеорологи обещают 4—6 градусов ниже ноля.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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