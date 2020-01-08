Ученые выработали лечение «деменции боксеров» и надеются применить его против болезни Альцгеймера

Группа исследователей под руководством Рональда Кристала из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке применила генную терапию для лечения «деменции боксеров». Они надеются, что подобный подход к лечению может победить и болезнь Альцгеймера.

Эксперимент показал, что вирус корректирующий геном помогает мышам справляться с хронической травматической энцефалопатией — нейродегенеративным заболеванием, которое провоцируют постоянные травмы головного мозга, пишет N+1.

Подопытным мышам был введен ген, который подстегивал выработку антител тау-белка.

Авторы разработки уверены: применение комбинированной вакцины станет ключом к терапии болезни Альцгеймера и старческого слабоумия у человека, передает «Вести.Наука».

Ранее геронтолог Игорь Артюхов рассказал «Реальному времени» об исследованиях, которые могут решить проблему старения человека. Это должно продлить жизнь в десятки и сотни раз.



