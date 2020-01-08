Глава Росстандарта рассказал об изменении процедуры поверки счетчиков

Поправки в закон «Об обеспечении единства измерений» сделают запись в электронном реестре Росстандарта единственным юридически значимым документом, касающимся поверки бытовых счетчиков. Документ вступит в силу в сентябре 2020 года.

При желании владельца прибора можно будет оформить дополнительные бумажные свидетельства, но они будут носить только информационный характер.

«Альтернативное «хождение» бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов», — рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов «Российской газете».

Как объяснили в ведомстве, после поверки счетчика специалист Росстандарта в течение суток должен будет внести показания прибора в реестр ФГИС «Аршин» (ведомственная система с открытым доступом). В разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» владелец счетчика сможет «вбить» его заводской номер и увидеть сведения о нем и результатах оказанной ему услуги метрологической работы.

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