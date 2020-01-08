Законы 2010-2020: платить стали больше, работать — дольше, курить — меньше

Ключевые изменения в законодательстве за десятилетие

За десятилетие депутаты Госдумы РФ приняли множество нормативных актов разной степени эффективности: польза от одних решений очевидна; чем обернутся другие, как, например, закон о контрсанкциях, сказать пока трудно. При этом депутаты признают, что многие документы требуют совершенствования: законы о техосмотре, амнистии капиталов, ответственности за создание «групп смерти» и др. Ужесточение законов для россиян произошло в разных сферах: предпринимателям теперь необходимо приобретать онлайн-кассы, жильцам — собирать деньги на капремонт, а желающие высказать свою позицию на митингах не уверены, что не будут задержаны правоохранителями. Судя по опросам, большинство россиян оценили пенсионную реформу как не продуманную до конца, непонятным для многих оказался закон «О полиции», а нормативный документ о домашнем насилии не принят до сих пор из-за отсутствия консенсуса в обществе по этому вопросу. В обзоре «Реального времени» — законы прошедшего десятилетия, которые не оставили россиян равнодушными.

Социальный блок: сколько работать, как собираться и где курить

Здесь широчайший круг проблем: от запрета иностранцам усыновлять российских сирот до антитабачной кампании, ограничений на активность масс и повышения пенсионного возраста. У каждого из этих новшеств своя неоднозначная история.

До окончания пенсионной реформы — 8 лет

Пенсионная реформа 2018 года стала одной из наиболее острых тем десятилетия. О внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин правительство РФ объявило 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу в России. Как только после 25 июля было снято ограничение на проведение митингов, связанное с мерами безопасности во время мундиаля, по стране прошла волна протестов против пенсионной реформы. Закон в третьем чтении приняли уже в сентябре позапрошлого года, перед этим президент РФ Путин внес ожидаемую поправку о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а 3 октября подписал документ, который вступил в силу год назад.

Реформа идет поэтапно и завершится в 2028 году. Именно тогда будут установлены максимальные пенсионные границы. Возраст выхода на пенсию не меняется для занятых в сфере деятельности с вредными и опасными условиями труда; для женщин, у которых пять и более детей; инвалидов по зрению первой группы и военной травмы; граждан, пострадавших при аварии в Чернобыле, проработавших в летно-испытательном составе. Предполагается, что средняя пенсия по старости к 2024 году должна достичь 20 тыс. рублей.

Фото Максима Платонова

«Закон Димы Яковлева» — в ответ на «акт Магнитского»

С 1 января 2013 года вступил в силу «закон Димы Яковлева» (№272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ»), запрещающий гражданам ряда стран, в том числе США, усыновлять российских детей. Закон назвали в память о русском мальчике Диме Яковлеве, которого в 2008 году в полуторагодовалом возрасте усыновила американская семья. Через три месяца приемный отец Майлс Харрисон, торопясь на работу и забыв, что не завез ребенка в ясли, оставил его запертым в машине на 32-градусной жаре на 9 часов. Дима умер, а Харрисон после суда был оправдан. Это был не первый случай гибели в США усыновленных российских детей.

6 декабря 2012 года конгресс США принял документ, который назвали «актом Магнитского», запрещающий некоторым россиянам въезд в Штаты и коммерческую деятельность там. Санкции ввели против граждан РФ, которые, по американской версии, причастны к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. «Закон Димы Яковлева» имел политический подтекст, став ответной мерой депутатов Госдумы РФ, запретившей въезд в Россию и усыновление детей и гражданам других стран, которые поддержали «акт Магнитского».

Возмущенная оппозиционная общественность утверждала, что таким образом обездоленных детей превратили в «орудие мести» и что документ лишает надежды на семью сирот-инвалидов, которых иностранцы усыновляют чаще, чем россияне. Сторонники закона приводят статистику: на тысячу сирот с проблемами развития, усыновленных в России, приходится меньше 100 детей, уехавших за границу.

По данным Министерства образования и науки РФ, из-за принятия закона не попали в новые семьи в США 259 сирот, уже собиравшиеся за рубеж. В 2018 году уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что в детских домах остались 11 детей из этого списка, семь из них с инвалидностью.

Фото vnovgorode.ru

Лучше никакого закона, чем закон не защищающий

Закон о домашнем насилии еще не принят — с момента появления первой версии документа в 2016 году он вызывает много дискуссий. После первого чтения законопроекта Госдума РФ отправила его на доработку. Среди инициаторов закона — депутат Госдумы Оксана Пушкина; спикеры верхней и нижней палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин поддерживают законопроект. Против него выступают глава ЛДПР Владимир Жириновский и консервативные движения, в том числе православное «Сорок сороков».

29 ноября прошлого года Совфед обнародовал новый доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. При этом общественники заявили, что их пожелания не были учтены, что, по их мнению, лишает жертв агрессии «мер защиты и социальной поддержки в самой острой и опасной фазе конфликта» и в целом оставляет их в уязвимом положении.

Инициаторы закона собираются добиться его эффективной редакции. Совет Федерации предложил общественным организациям еще раз обсудить этот проект.

Больше трех — собираться в лесу

После массовых собраний на Болотной площади в Москве и других протестных акций в России неоднократно редактировался закон №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», принятый в 2004 году. С каждым разом законодатели ужесточали условия и ответственность для инициаторов публичных мероприятий.

Июньские поправки 2012 года значительно увеличили штрафы. Для физических лиц за нарушение порядка проведения митинга они выросли — от 10 тыс., а при нанесении ущерба здоровью или имуществу — до 300 тыс. рублей, до 600 тыс. рублей для должностных лиц, до 1 млн рублей — для юридических лиц. Было запрещено находиться на митингах в масках, введены обязательные работы за нарушения, а также понятие «специально отведенное место для публичного выражения общественного мнения» — как правило, на городских окраинах. В таких местах пикеты до 100 человек можно проводить без согласования. О проведении одиночного пикета уведомлять власти не нужно, но если ваши единомышленники находятся неподалеку, они должны выдерживать дистанцию (каждый регион устанавливает свое расстояние).

Фото Максима Платонова

В июле 2014 года в Уголовный кодекс внесли статью о штрафах от 600 тыс. до 1 млн рублей (тем, кто за 180 дней более трех раз привлекался за нарушение общественного порядка, неповиновение силовикам), принудительных работах, лишении свободы до 5 лет за неоднократное нарушение организации собраний и шествий.

Закон также предписывает особо оговаривать мероприятия с использованием транспортных средств — например, автопробеги или велопрогулки. В марте 2016 года их приравняли к «публичным мероприятиям с использованием транспортных средств». Мероприятия, «где производится установка быстро возводимых сборно-разборных конструкций», приравнены к пикетированию.

Правоохранительные органы по-разному определяют происходящее на митингах: иногда — как мелкое хулиганство, а иногда нахождение нескольких человек в одном месте трактуют как публичное мероприятие.

В последнее время депутаты заговорили о послаблениях в законе, предлагая сократить срок уголовного наказания. Президент РФ Владимир Путин предположил, что послабления возможны после тщательного анализа ситуации.

Закон о публичных мероприятиях РТ запрещает митинги в радиусе 50 метров от органов власти и госучреждений. Однако Конституционный суд России запретил региональным властям отказывать в проведении публичных акций по причине близости митингов к зданиям госвласти, создания помех транспорту или затруднения доступа к социальным учреждениям. По этой причине Госсовет РТ планирует внести поправки в региональный закон о митингах в первом квартале 2020 года.

Фото Максима Платонова

Вейпы — тоже сигареты, а курить в аэропортах разрешат

Антитабачный закон, принятый в 2013 году, был существенно ужесточен с июня 2014 года — после стадионов, учреждений образования и культуры, поликлиник, самолетов, магазинов, детских площадок и АЗС запретили курить в кафе, барах и ресторанах, в гостиницах и общежитиях, на рынках и в торговых помещениях, на платформах вокзалов. А показ фильмов, где содержатся сцены курения, с тех пор стали сопровождать социальной рекламой о вреде никотина. Закон запретил рекламу и спонсорство производителей сигарет, выкладку табачных изделий на витрины.

Информацию о новом законе курящие россияне восприняли болезненно, обвинив депутатов в нарушении их прав. После вступления в силу новых правил эксперты отмечали, что общепит терял клиентов и выручку. Зато после того, как мелким точкам запретили продажу сигарет, прибавилось покупателей сигарет в крупных магазинах.

Какие бы запреты не были введены, многие курильщики продолжают курить там, где привыкли. Очень часто отмечается, что и полицейские закрывают глаза на подобные нарушения. По мнению экспертов, все это — недостатки механизма контроля за выполнением статей нормативного документа.

После принятия нового закона рост потребления электронных сигарет среди молодежи, по оценкам экспертов, вырос практически в два раза. В декабре 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении документ, который приравнивает вейпы к сигаретам. К ним хотят приравнять любые никотинсодержащие средства: кальян, электронные сигареты. Послабления готовятся для пассажиров в аэропортах — там появятся специальные комнаты для курения.

Водка снова подорожала, число алкомаркетов может снизиться

В мае 2016 года приказ Минфина РФ ограничил минимальные цены на крепкий алкоголь в рамках антиалкогольной кампании и закона №171-ФЗ от 1995 года. Ежегодно их пересматривают. Эксперты видят пользу в этом регулировании, отмечая, что количество контрафакта на полках значительно уменьшается. Минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра с этого года поднимается на 15 рублей — до 230 рублей. Бутылка бренди дорожает на 8 рублей — до 315 рублей. Коньяк теперь дороже на 45 рублей, его минимальная цена — 433 рубля.

Фото uralpolit.ru

Росалкогольрегулирование напоминает, что продажа или закупка крепкого алкоголя по ценам ниже минимальных грозит штрафом до 100 тыс. рублей и лишением лицензии. Кроме того, с 2018 года депутаты запретили продавать алкоголь с тонизирующими веществами (например, с теином, матеином, угольной кислотой), производить их можно только на экспорт. Учет алкоголя в ЕГАИС отменил декларации для крупных производителей. Местные депутаты сами решают судьбу розничной торговли алкоголем: устанавливают ограничения продажи в ночное время и в определенные дни.

Закон запрещает онлайн-продажу алкоголя и позволяет реализовывать только маркированные бутылки, каждая во время поставки и продажи должна быть «пробита» сканером для учета в ЕГАИС. В настоящее время в экспертном совете при правительстве РФ обсуждают инициативу о сокращении числа магазинов, реализующих спиртные и табачные изделия.

Врачи должны помочь, а не бояться выписать обезболивающее

О трудностях в приобретении обезболивающих лекарств для онкобольных активно заговорили после трагедии с контр-адмиралом Вячеславом Апанасенко. Когда родственникам в 2014 году не удалось собрать необходимые подписи для получения прописанного ему морфина, контр-адмирал совершил попытку самоубийства, через четыре дня он скончался. Череду самоубийств онкобольных после этой смерти связывали с нехваткой обезболивающих средств. Затем вся страна узнала об уголовном преследовании врача из Красноярска Алевтины Хориняк, которая выписала рецепт онкологическому пациенту вопреки инструкциям.

В июле 2015 года вступил в силу закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нормативы, которые не корректировались с 1990-х годов, упростили выписку наркологических обезболивающих средств онкобольным: разрешено выписывать пациенту большее количество обезболивающих за один раз, выписывать наркотики могут лечащие врачи, разрешили увеличить нормы запасов анальгетиков. Закон исключил требование об обязательной охране при каждой перевозке таких веществ. Кроме того, он позволил отпускать наркотические средства медицинским организациям в удаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки (при наличии лицензии на указанный вид деятельности). Закон запретил требовать возврата использованных упаковок наркотических препаратов при выписке пациенту новых рецептов для дальнейшего продолжения лечения. С 10 лет до 5 лет снизили сроки хранения журналов регистрации операций, связанных с оборотом этих веществ.

С введением закона сохранялась проблема — врачи боялись выписывать сильнодействующие наркотики, особенно в спорных ситуациях, если, например, человек приехал к родственникам из другого региона. При этом сотрудники ФСКН разъясняли врачам, что им не будут предъявлены юридические претензии в случае выписки наркотических обезболивающих.

Фото Максима Платонова

Привлечь к ответственности могут за репост, избежать ее может настоящий преступник

Несколько лет назад взрослые россияне узнали о массовой детской игре в смерть, самая распространенная из них называлась «Синий кит». Администраторы этой сети в интернете, манипулируя подсознанием детей, поэтапно вели их к самоубийству. По данным Следственного комитета РФ, в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 детей, а с 2014 по 2016 годы — 2,2 тыс.

В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Нормативный документ внес поправки в Уголовный кодекс РФ. Статья «Доведение до самоубийства» перешла из категории средней тяжести в категорию тяжких. За доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения установили максимальное наказание — лишение свободы до 6 лет. Предусмотрено лишение свободы до 8 лет за преступление в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору; в публичном выступлении, в СМИ, соцсетях. Помимо этого, закон установил отдельную уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в опасные занятия «зацепинг», «руфинг», игры из разряда «Беги или умри». За такие преступления лишают свободы на срок до 3 лет.

Однако не все так просто с применением закона. С одной стороны, правоохранительные органы слишком долго реагируют на сигналы о запретных группах в соцсетях — за это время кураторы таких сообществ успевают выполнить свою задачу и удалиться. С другой, доказать вину человека в совершении преступления в интернете бывает очень сложно, случалось, что людей сажали за репосты и лайки.

Новые условия для дольщиков, застройщиков и жильцов

Строительная повестка десятилетия кардинально изменила условия работы для застройщиков. Чтобы защитить дольщиков, депутаты приняли законы о проектном финансировании с участием банков и компенсационном фонде. Для жильцов домов, введенных в эксплуатацию более 5 лет назад, появилась программа капремонта.

Фото Максима Платонова

Жилье стареет быстрее, чем ремонтируется

В 2000-х годах в России начала резко увеличиваться доля ветхого и аварийного жилья. По оценкам экспертов, в 1990 году она составляла 32,2 млн кв. м (1,3% от общего жилого фонда), а к 2010 году приблизилась к 100 млн кв. м (более 3%). Регионы сами изыскивали средства для капремонта жилых зданий. Возникла потребность во взносах собственников квартир на эти цели. В 2012 году закон №271-ФЗ внес изменения в Жилищный кодекс РФ, действующий с 2004 года, и закрепил за жильцами всех многоквартирных домов ежемесячную обязанность по отчислению денег на капремонт в региональный фонд. Для реализации мероприятий по капремонту до 2045 года, согласно Жилищному кодексу, создали региональные программы, а фонды заработали в стране с 2013 по 2015 годы.

Россияне накапливают на счетах регионального оператора или специальных счетах домов суммы на ремонт крыш, подвалов, лифтов, лестниц, фундаментов, инженерных систем, общедомовые приборы учета. Размер платежа рассчитывается исходя из площади квартиры. По завершении капремонта жильцы продолжают накапливать отчисления в счет будущих работ. При задолженности свыше трех месяцев сумма пени возрастает, возможно наложение ареста и конфискация имущества должника. От обязательных сборов освобождены владельцы квартир старше 80 лет, жильцы аварийных домов и граждане, проживающие в квартирах по договору социального найма.

В июне 2016 года закон освободил от сборов на капремонт жильцов новых домов, если зданию не более 5 лет. Эти же поправки в Жилищный кодекс утвердили право региональных властей устанавливать льготы по оплате взносов за капремонт определенным категориям населения. Изменения нынешнего года четко зафиксировали виды работ, которые включают ремонт входных групп в подъезды, на этажи, крыльца, лестниц и лестничных клеток, козырька, ремонт и окрашивание внутренних стен здания, замену разбитых стеклопакетов и лоджий, установку пожарной сигнализации.

Неработающие одинокие пенсионеры (70 лет и старше) пользуются льготами. Но несовершенство закона отменяло их, если с пенсионером проживал еще один человек, даже несмотря на то, что он — инвалид I или II группы. Последние поправки исключили эту несправедливость. Нововведение коснется около 200 тыс. человек.

На сегодняшний день программа в регионах буксует, ее темпы не соответствуют планам. По информации аудиторов Счетной палаты, за первые 4 года действия программы количество многоквартирных домов с износом больше 70% увеличилось почти на четверть.

Фото Романа Хасаева

О банкротстве, онлайн-кассах, амнистии и санкциях

Проблемы бизнеса заставили ударно потрудиться законотворцев, которые запустили пилотный проект для самозанятых, ввели мораторий на плановые проверки для малого бизнеса, предложили помощь закредитованным гражданам. Но не все новшества облегчили жизнь предпринимателям. Им повысили НДС, предписывают покупку онлайн-касс. Неизвестно, чем обернутся для российского бизнеса контрсанкции для иностранцев и амнистия зарубежных капиталов.

Клеймо банкрота — на репутации

После валютного кризиса 2014 года в России в сложной ситуации оказались многие банковские заемщики. В связи с этим в октябре 2015 года депутаты приняли закон о банкротстве физических лиц. Согласно ему россиянин, не имеющий возможности расплатиться с банком по кредиту, может объявить себя банкротом. Для этого гражданин должен доказать суду, что он неплатежеспособен. Основное условие — задолженность по любому типу кредита (в том числе в валюте) перед банком не менее 500 тыс. рублей, а просрочка по ней более трех месяцев.

ТАСС приводит данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым число граждан, формально подпадающих под условия закона, увеличилось в течение 2015 года в полтора раза — до 460 тыс. человек. Если человек не может реструктурировать задолженность и его все-таки признали банкротом, суд назначает финансового управляющего. За счет вырученных средств от продажи имущества банкрот должен расплачиваться с кредиторами. При этом он освобождается от уплаты начисленных ранее пеней и штрафов.

Аналитическая служба юридической компании «Стопдолг» подсчитала, что число банкротов в России выросло за первый квартал 2019 года более чем на 9 тыс. человек, а в общей сложности с момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц более 100 тыс. человек в стране официально признаны банкротами и списали все свои долги.

Фото vkpress.ru

Самозанятые, обувщики и продавцы мороженого — пока без онлайн-касс

С 2016 года в России идет кассовая реформа — предприниматели подключают онлайн-кассы для расчетов. Информация о продажах, возвратах, открытиях и закрытиях смен в режиме реального времени через интернет уходит оператору фискальных данных, а оттуда — в налоговую. Таким образом бизнес становится более прозрачным для государства, чиновники же обещают проводить меньше проверок. В июле 2016 года предпринимателям предложили добровольно закупить контрольно-кассовую технику. А с 2017 года Госдума приняла закон №54-ФЗ о поэтапном переходе разных групп бизнеса к новым условиям. Реформу принимает «в штыки» часть делового сообщества, поскольку новшества, связанные с покупкой, настройкой онлайн-касс, адаптацией к ним сотрудников, ложатся дополнительной нагрузкой на предпринимателей.

К 1 июля прошлого года на новые аппараты должны были перейти почти все предприниматели, у которых есть работники и которые предоставляют услуги, в том числе: парикмахерские и косметические; по прокату, по ремонту и техобслуживанию часов, компьютеров, транспорта; по грузо- и пассажироперевозкам; ветеринарные услуги. ККТ не нужна самозанятым, предпринимателям, которые ремонтируют обувь, торгуют газетами или мороженым в киосках, некоторым индивидуальным предпринимателям на патенте — при условии выдачи клиенту документа, подтверждающего расчеты. Кроме того, до 1 июля этого года онлайн-кассы могут не устанавливать ИП без сотрудников. Ответственность за неиспользование надлежащей ККТ варьируется от предупреждения до денежного штрафа и приостановления деятельности предприятия.

Амнистия капиталов: прощение или ловушка

Когда финансовый мир становится более прозрачным и разные страны присоединяются к автоматическому обмену налоговой информацией, у российских предпринимателей возникают трудности с зарубежными счетами. Иностранные банки замораживают их деньги, а иногда закрывают счета. В офшорных зонах под угрозой отмены льгот стали требовать от компаний обеспечить экономическое присутствие: офис, персонал — все это связано с рисками.

Россия объявила амнистию капиталов за рубежом (движимого и недвижимого имущества, российских и иностранных компаний, ценных бумаг или счетов в иностранных банках), освобождала пошагово от ответственности за определенные виды нарушения. При этом государство не требовало переводить активы в Россию, отчитываться об источниках приобретения, не штрафовало за незаконные валютные операции, а предлагало лишь раскрыть информацию о своих активах и счетах. Кроме того, у ряда лиц появилась возможность ликвидировать компанию и перевести на себя ее активы без уплаты НДФЛ с полученного имущества.

В итоге, по данным Минфина, более 19 тыс. человек подали декларации во время двух этапов амнистии. К тому же в мае прошлого года в Налоговый кодекс ввели норму об освобождении от уплаты налога на прибыль за 2018 год тех, кто получил статус налогового резидента России в 2019 году.

Фото newsment.ru

По оценкам экспертов, стартовавший минувшим летом третий этап амнистии преследует цель репатриацию капиталов, чем и отличается его от предыдущих. Согласно принятым поправкам в закон о добровольном декларировании, гарантии в ходе третьего этапа амнистии предоставляются при условии возвращения денег с иностранных счетов на российские, перевода иностранных компаний в Россию. Между тем, перевод компании в Россию — довольно трудоемкий процесс. Законодательство ряда стран не предусматривает возможности «выписать» компанию со своей территории и позволяет лишь ликвидировать или реорганизовать ее. Если же такая возможность все-таки существует, то оформление за границей всех документов может занять более полугода, а успеть надо до завершения третьего этапа амнистии — 29 февраля 2020 года.

По мнению экспертов, российские власти, предоставив еще один шанс узаконить бизнес и имущество, будут лишь усиливать контроль за зарубежными активами. Помимо всего прочего, остается актуальным вопрос недоверия бизнеса к гарантиям государства. Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что на практике сейчас возникают случаи, когда специальная декларация используется в качестве доказательства и повода для возбуждения уголовных дел, и это, конечно, подрывает доверие к «амнистии капитала». Поэтому Макаров вместе с коллегой Павлом Крашенинниковым разработали законопроект, призванный укрепить права участников амнистии.

И уважать себя заставить, и не навредить себе

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, запретили въезд российским физическим и юридическим лицам и заморозили их счета. Весной-летом 2014 года Россия создала аналогичные списки граждан США и Канады, которым въезд в страну объявили нежелательным. За 6 лет президент и правительство нашей страны в качестве ответной меры на действия стран ЕС, Украины и США подписали целый ряд указов и постановлений, запрещающих въезд в Россию иностранным гражданам и ввоз импортных продуктов. Последнее продуктовое эмбарго президент Владимир Путин продлил до конца прошлого года.

4 июня 2018 года российский лидер подписал федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Согласно документу, по решению президента правительство РФ может вводить контрсанкции в отношении недружественных стран и организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также в отношении должностных лиц и граждан этих стран. Компаниям недружественных стран запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации российского госимущества. Меры противодействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

Этот закон бурно обсуждали депутаты и общественники. Часть экономистов и политиков высказывались, что такой мерой Россия может навредить сама себе. После второго чтения из 16 ограничений оставили только шесть, сделав закон, по оценкам экспертов, максимально гибким. Законодатели сохранили в документе формулировку о том, что контрсанкции могут быть отменены в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной их введения.

Вероятно, не очевидно

С начала прошлого века до наших дней система времяисчисления в России менялась неоднократно, как и название органов внутренних дел. В 2010-х годах Россия снова вернулась к полиции, а временной отсчет за 10 последних лет поменяли дважды. Полицию в ближайшее время депутаты трогать не собираются, а вот к вопросу перевода стрелок могут вернуться.

Фото lookmytrips.com

Каждый регион — сам себе «стрелочник»



Сезонный перевод стрелок часов в России отменили весной 2011 года, когда законодатели поддержали инициативу бывшего главы государства Дмитрия Медведева о переходе на летнее время. Однако спустя три года сменивший его на посту президента Владимир Путин подписал закон о возврате зимнего времени почти во всех регионах РФ, за исключением Удмуртии, Самарской и Кемеровской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа. Принятию этих нормативных документов предшествовали бурные дискуссии. Экономисты, врачи, аграрии, психологи, политики, рассуждая о биологических часах человека, эффекте для отраслей производства, высказывали свои мнения за и против летнего и зимнего времени. Так или иначе оба этих решения вызывали недовольство среди населения.

Сейчас московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени (+3 часа). Сезонные переводы времени запрещены, в стране установлено 11 часовых зон, самая крупная из которых — московская, к ней относятся новые субъекты — Крым и Севастополь. Все-таки несколько регионов (Алтай, Алтайский край, Ульяновская, Сахалинская и Саратовская области), по решению местных законодателей, вернулись к летнему времени.

На протяжении двух последних лет депутат Госдумы РФ Андрей Барышев от «Единой России» поднимает вопрос о возврате к сезонному переводу времени. В его пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива повысит качество жизни россиян, работоспособность и производительность труда. Дискуссия продолжается — вопрос остается открытым.

Из милиции в полицию

В марте 2011 года по инициативе экс-президента РФ Дмитрия Медведева вступил в силу закон о реформировании МВД и переименовании «милиции» в «полицию». В 2012 году численность личного состава органов внутренних дел сократилась на 22 процента. Часть их функций передали другим ведомствам. Полиция перестала заниматься административным выдворением нелегальных мигрантов, конвоированием арестантов из СИЗО, розыском должников. По указу Медведева были созданы общественные советы при МВД, которые могли вносить предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, принимать участие в работе аттестационных комиссий. Подписанные им законы «О социальных гарантиях», «О службе» для сотрудников МВД развивали положения закона «О полиции» в области оплаты труда, обеспечения жильем, пенсиями, медицинским обслуживанием полицейских и членов их семей.

Противоречивая реформа вызвала немало критики. ТАСС ссылается на слова заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Александра Хинштейна, который в мае 2012 года заявил, что реформа из-за отсутствия четкой концепции не повысила качество работы правоохранительных органов и ухудшила ситуацию в них. Вместо сокращения избыточного руководящего состава и центрального аппарата увольнения коснулись в основном «полевых» сотрудников. Он отмечал, что в ходе реформы ликвидировали шесть из 23 вузов МВД, все средние специальные школы милиции, разорвалась система вертикальной подчиненности полицейского управления. По мнению депутата, единственным реальным результатом реформы оказалось именно мероприятие по переименованию.

Фото Максима Платонова

Современные и цифровые

Российские законы не отстают от современных технологий. Поправки к ряду нормативных документов — пресловутый «пакет Яровой» — обязывает провайдеров хранить данные о пользователях и их трафик, а защитит российских пользователей от вторжения извне закон «О суверенном интернете». Об отечественных электронных деньгах позаботился нормативный документ «О национальной платежной системе».

У России свой «Мир»

В 2011 году экс-президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «О национальной платежной системе». Он пояснил, что закон регулирует порядок осуществления всех видов денежных платежей при помощи электронных денег, с использованием новых технологий, включая мобильную связь. Россияне опасались изоляции страны в связи с ограничением международных платежных систем и возникновения проблем с использованием карт. Госдума, правительство РФ и Центробанк, достигнув компромисса, разрешили международным платежным системам использовать зарубежные процессинговые центры, уточнив, что при нарушении бесперебойности процессинговый центр должен быть локализован в России.

В марте 2014 года из-за санкций США эти крупнейшие системы без уведомления заблокировали операции по картам банка «Россия» и некоторых других банков, акционеры которых попали под американские ограничения, а с конца 2014 года заблокировали и обслуживание карт на территории Крыма. В мае 2014 года Госдума внесла изменения в закон 2011 года о создании национальной системы платежных карт (НСПК) с участием Банка России. Согласно поправкам, с 1 июля 2014 года операторы платежной системы, не являющейся национально значимой, должны были вносить на спецсчет в ЦБ РФ обеспечительный взнос в размере 25% от среднедневного оборота. Представители Mastercard и Visa, с которыми работали 90% пользователей в России, заявили, что им выгоднее уйти с российского рынка, чем выполнить условия нового законодательства. В мае 2014 года во время ПМЭФ правительство России и Центробанк пришли к решению, позволив Visa и Mastercard не перечислять до 31 октября 2014 года обеспечительный взнос. Параллельно Mastercard объявил о проведении тендера на поиск поставщика на обеспечение клиринга, авторизации и расчетов по внутрироссийским операциям.

События шестилетней давности заставили руководство страны активизировать работу по созданию в России собственной платежной инфраструктуры «Мир». 100% акций компании АО «НСПК» принадлежат Центральному банку РФ. В мае 2017 года Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на карты «Мир». Сотрудничество российской и международных платежных систем позволяет полноценно использовать эту карту за границей.

Фото promdevelop.ru

Береженого Рунет бережет

1 ноября прошлого года вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном интернете». Его авторы, сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, утверждают, что документ является ответом на агрессивную Стратегию национальной кибербезопасности США, принятую в сентябре 2018 года, и что закон защитит российский интернет в случае возникновения угроз извне.

Президент РФ Владимир Путин объяснял, что закон о суверенном интернете нужен не для того, чтобы изолировать российский сегмент, а чтобы обеспечить его бесперебойную работу, и что «никаких ограничений здесь не планируется». Например, если в силу каких-то причин российские операторы не смогут получить доступ к зарубежным серверам и линиям связи, то благодаря созданной инфраструктуре суверенного интернета критически важные сервисы — в частности сайты государственных учреждений — сохранят свою работоспособность.

Согласно данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд рублей. При этом законодатели обещают, что новое оборудование не повлияет на качество связи.

Штрафы, техосмотры, электронный ПТС

Часть законодательных нововведений последнего десятилетия — электронный ПТС, регистрация новых машин в автосалонах, отмена «нулевого промилле», снижение штрафов при их быстрой оплате — делают жизнь автомобилиста удобнее. Но другие изменения, как, например, правила для большегрузов на федеральных трассах, усложнив жизнь перевозчикам, еще и привели к росту цен на товары. Новый порядок техосмотра настораживает российских автомобилистов своей неизвестностью.

Фото Максима Платонова

Электронная карта ТО, удорожание техосмотра и передвижная диагностика

Всероссийский автомобильный портал Drom.ru приводит статистику ГИБДД, по которой количество аварий с участием неисправных транспортных средств с 2010 года выросло почти в шесть раз, в них стало погибать почти в пять раз больше людей. Серьезные аварии с неисправными автобусами и грузовиками, участившиеся в последние несколько лет, заставили депутатов разработать поправки к закону №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств…». 7 июня прошлого года президент РФ подписал закон. Новые правила техосмотра вступят в силу через год после официального опубликования. За это время примут 18 подзаконных нормативно-правовых актов с правилами проведения ТО, а операторы заново получат аккредитацию в РСА.

Ожидается, что с ближайшего лета основные лазейки для автовладельцев, позволяющие купить техосмотр, будут прикрыты, а стоимость официального техосмотра может заметно возрасти (не ниже 1 тыс. рублей). Закон предусматривает фотофиксацию прохождения техосмотра и электронную диагностическую карту, он также регламентирует пропускную способность сервисов ТО, не исключено, что это спровоцирует очереди. Возможно, в некоторых частях страны ситуацию будут спасать передвижные диагностические линии, о чем говорится в новой версии закона. Под полный контроль ГИБДД переходит технический осмотр автобусов.

Параллельный законопроект введет новые наказания в КоАП и Уголовный кодекс. Административный штраф для должностных лиц за выдачу диагностической карты без проведения осмотра составит 5—10 тыс. рублей, для организаций — 100—300 тыс. рублей. За работу без аккредитации пункта предусматривается уголовная ответственность — лишение свободы до 5 лет. Новый законопроект предлагает ввести штраф в размере 2 тыс. рублей для автовладельцев за управление ТС без диагностической карты.

Учет машин в автосалонах, номера отдельно, знаки для них отдельно

В 2018 году президент РФ Владимир Путин упростил регистрацию автомобилей, подписав закон, который разрешает ставить на учет новые машины в автосалонах. Кроме того, ГИБДД только назначает номер, а знаки владелец автомобиля получает самостоятельно. Фирмы-изготовители, тарифы которых контролирует ФАС, должны быть включены в реестр.

Фото Максима Платонова

Паспорт для авто в «цифре»

С 1 ноября прошлого года в России ко всем выпускаемым в стране автомобилям начали выдавать электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных. Соответствующие поправки приняли законодатели. При этом бумажные паспорта остаются действительными и не ограничены сроками. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт пока не предусмотрено.



«Нулевые промилле» отменили, но штрафы повысили

На протяжении нескольких месяцев депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков настойчиво поднимал вопрос отмены «нулевого промилле» для водителей — правила, которое законодательно закрепил бывший президент России Дмитрий Медведев. Свою инициативу Лысаков объяснял тем, что нередко наказанию за пьяную езду подвергаются трезвые водители, которые употребляли, например, кефир, квас, спиртосодержащие лекарства или имеют так называемый эндогенный алкоголь в организме от природы. Врачи и ученые высказывали полярные мнения на этот счет.

В 2013 году специалисты Росстандарта, получившие поручение президента Владимира Путина проверить доводы депутата, подтвердили, что приборы действительно могут иметь существенную погрешность, и определили, чтобы ее нивелировать, порог в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха — примерно 0,3 промилле. Их заключение и предопределило судьбу закона об отмене «нулевых промилле», который в июле 2013 года подписал Путин.

С этого момента водители, ранее лишенные прав за минимальное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, получили возможность через суды вернуть водительские прав — и таких насчитывалось около 25 процентов от общего числа лишенных прав за пьяную езду.

Но при этом наказание за пьянство за рулем заметно ужесточили. К лишению водительских прав от полутора до 2 лет нетрезвым водителям добавили штраф в 30 тыс. рублей. За повторную в течение года езду в пьяном виде водителей штрафуют уже на 50 тыс. и лишают прав на 3 года. Аналогично наказывается и отказ от медосвидетельствования. Закон отменил балльную систему, введя более строгое наказание за повторные нарушения, и допустил превышение разрешенной скорости с 10 км в час до 20 км в час, но при этом ощутимо повысил штрафы за нарушения.

Фото bashinform.ru

Чем быстрее, тем — меньше

Федеральный закон № 437-ФЗ с 1 января 2016 года позволил водителям, нарушившим правила дорожного движения, сократить не слишком серьезный штраф в два раза, если они оплатят его в течение 20 дней. Однако для злостных нарушителей ПДД размер наказания не меняется независимо от срока оплаты.