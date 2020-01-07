Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб

Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.

Она находится на достаточно близком расстоянии от своей звезды, чтобы на ее поверхности появились условия для существования жидкой воды.

Отмечается, что обнаруженная планета — одна из немногих, которые находили исследовательские аппараты, с пригодными условиями для жизни, заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Глава отдела астрофизики NASA Пол Герц отметил, что TESS был специально разработан и запущен для поиска планет, схожих с Землей.