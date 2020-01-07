Слуцкий рассказал о трансферах казанского «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах казанцев и охарактеризовал уже приобретенных новичков команды.

— «Рубин» уже купил несколько новых футболистов. Сколько еще позиций планируется усилить?

— Селекция такая вещь, про которую все всегда спрашивают. Но приходится отвечать банальные вещи, и я не буду исключением. Понятно, что есть еще позиции, которые мы хотели бы усилить, но я не думаю, что еще какие-то игроки появятся до начала сборов. Скорее уже после закрытия трансферного окна в Европе.

— «Рубин» объявил о подписании Дениса Макарова из «Нефтехимика». Что знаете о нем?

— Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в «Нефтехимике» — команда из того же региона, что и «Рубин». Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.

— Какие качества у него можете выделить?

— Хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно — КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке.

— Что можете сказать про Ивана Игнатьева?

— На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной.

— В «Краснодаре» у него были серьезные проблемы с дисциплиной. Не боитесь, что повториться уже в «Рубине»?

— Знаете, изначально, когда у кого-то были где-то проблемы, всегда кажется, что тебя они точно обойдут стороной. Но на самом деле надо всегда понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать, есть ли проблема. А если она есть, то уже надо определить, в чем кроется ее основная причина, и от этого уже отталкиваться, — сказал Слуцкий в интервью Sport24.