Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с Рождеством Христовым.

«Закончился сорокадневный Рождественский пост, и в многочисленных православных храмах по всему миру верующие вновь торжественно славят Новорожденного Христа. Этот праздник, с которым изначально связаны самые лучшие устремления и благие надежды, не имеет социальных, национальных и возрастных границ», — отмечается в обращении.

Глава республики подчеркнул, что минувший год был отмечен важными событиями в православной жизни. Например, прошел IV Форум православной общественности Республики Татарстан, приуроченный к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери, региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».

Также Минниханов напомнил, что в настоящее время идет воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

«Искренне желаю всем вам радостного рождественского настроения, мира, счастья, добра и благополучия!» — говорится в сообщении президента РТ.