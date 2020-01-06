«Салават Юлаев» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл ЦСКА (4:2).

Хет-триком в составе уфимцев отметился Тему Хартикайнен, одна из которых стала победной. Всего финский форвард набрал четыре очка, добавив голевую передачу в адрес Линуса Умарка.

Отметим, что это уже вторая победа «Салавата Юлаева» над московскими армейцами в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0).

Голы:

1:0 (10:33) — Хартикайнен (Сошников, Маннинен, бол.);

1:1 (11:07) — Толчинский (Кемпе);

2:1 (11:27) — Хартикайнен (Умарк, Бурмистров);

3:1 (16:50) — Хартикайнен;

3:2 (34:16) — Слепышев (Нестеров, Капризов, бол.);

4:2 (47:51) — Умарк (Пашнин, Хартикайнен).