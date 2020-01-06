В Башкирии при столкновении легковушек пострадали 7 человек

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии при столкновении двух легковушек «Пежо 407» и «Хендай Акцент» пострадали семь человек, в том числе четверо детей.

ДТП произошло на автодороге республиканского значения, между населенными пунктами деревнями Араккулово и Шарпово.

Все пострадавшие были доставлены в Месягутовскую ЦРБ. На месте находятся сотрудники МЧС и других экстренных служб. Затруднения движения нет, уточняет пресс-служба МЧС по РБ.

Причину ДТП предстоит установить.

Ранее сообщалось, что на трассе в Татарстане КАМАЗ вылетел с дороги и перевернулся, упав в реку.

