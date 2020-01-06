В Башкирии при столкновении легковушек пострадали 7 человек
В Башкирии при столкновении двух легковушек «Пежо 407» и «Хендай Акцент» пострадали семь человек, в том числе четверо детей.
ДТП произошло на автодороге республиканского значения, между населенными пунктами деревнями Араккулово и Шарпово.
Все пострадавшие были доставлены в Месягутовскую ЦРБ. На месте находятся сотрудники МЧС и других экстренных служб. Затруднения движения нет, уточняет пресс-служба МЧС по РБ.
Причину ДТП предстоит установить.
Ранее сообщалось, что на трассе в Татарстане КАМАЗ вылетел с дороги и перевернулся, упав в реку.
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