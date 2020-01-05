В МВД назвали чаще всего подделываемые купюры

В 2019 году в России чаще всего подделывали купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.

«Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом $100 и 500», — приводит ТАСС сообщение МВД.

За первое полугодие 2019 года было выявлено свыше 41 тыс. фальшивок, это в 1,2 раза меньше по сравнению с таким же периодом 2018 года. Из общего количества 39,5 тыс. поддельных купюр в рублях и свыше 1,9 тыс. в иностранной валюте.



Ранее сообщалось, что в июле — сентябре 2019 года в банковском секторе Татарстана выявили 102 поддельные российские банкноты. Это на восемь штук меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.