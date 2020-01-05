Путин поздравил Башкирский государственный художественный музей со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова с 100-летним юбилеем.

«Этот вековой юбилей — праздничная дата для вашего коллектива и большое, торжественное событие в культурной жизни Уфы и Республики Башкортостан. У истоков создания музея стоял ваш земляк — выдающийся художник, энтузиаст и подвижник Михаил Васильевич Нестеров, который подарил родному городу впечатляющую коллекцию уникальных творческих работ — как своих, так и многих других талантливых мастеров. Именно это собрание легло в основу богатейшей экспозиции музея», — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путина, благодаря высокой компетентности и приверженности замечательным профессиональным традициям многих поколений сотрудников музей по праву пользуется заслуженным признанием ценителей искусства, а его фонды прирастают новыми, интересными экспонатами.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова был основан 5 ноября 1919 года, открыт 5 января 1920 года.