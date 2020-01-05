МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололедице на дорогах

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 5 января до 18.00 6 января.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается туман и на дорогах сильная гололедица.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Росгидрометцентра, аномально высокая температура, вызванная обширным атлантическим циклоном, сохранится в большинстве регионов России как минимум до конца первой декады января.