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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололедице на дорогах

13:34, 05.01.2020
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололедице на дорогах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 5 января до 18.00 6 января.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается туман и на дорогах сильная гололедица.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Росгидрометцентра, аномально высокая температура, вызванная обширным атлантическим циклоном, сохранится в большинстве регионов России как минимум до конца первой декады января.

Общество Татарстан
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