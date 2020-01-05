В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России

По прогнозу Росгидрометцентра, аномально высокая температура, вызванная обширным атлантическим циклоном, сохранится в большинстве регионов России как минимум до конца первой декады января.

Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в восточных регионах страны, где отклонение от нормы составит +16 градусов. В Гидрометцентре отмечают, что лишь в двух регионах температурный фон будет около нормы или ниже нее. Речь идет о востоке Чукотского автономного округа и севере Камчатского края.

Ранее синоптики признали 2019 год в России самым теплым в истории наблюдений.