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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России

04:30, 05.01.2020
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России
Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Росгидрометцентра, аномально высокая температура, вызванная обширным атлантическим циклоном, сохранится в большинстве регионов России как минимум до конца первой декады января.

Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в восточных регионах страны, где отклонение от нормы составит +16 градусов. В Гидрометцентре отмечают, что лишь в двух регионах температурный фон будет около нормы или ниже нее. Речь идет о востоке Чукотского автономного округа и севере Камчатского края.

Ранее синоптики признали 2019 год в России самым теплым в истории наблюдений.

Общество
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