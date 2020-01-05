В Саудовской Аравии стартовало ралли «Дакар»

Сегодня, 5 января в Джидде (Саудовская Аравия) начался ралли-рейд «Дакар-2020».

Дистанция гонки составит 7500 километров, из которых 5000 приходится на спецучастки. 75 процентов пути гонщики проедут в песках. «Дакар-2020» завершится 17 января в Аль-Киддия, сообщает Sports.ru.

Напомним, что татарстанская команда «КАМАЗ-мастер» выставила на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509. Экипажами руководят Андрей Каргинов, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.

Помимо них в гонке принимают участие Дмитрий Агошков (мотоциклы), Владимир Васильев и Денис Кротов (внедорожники), Сергей Карякин, Алексей Шмотьев и Илья Русс (багги).

Всего же в гонке участвуют 550 экипажей.