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Команда «КАМАЗ-мастер» провела проверки перед участием в ралли «Дакар»

03:32, 04.01.2020
Команда «КАМАЗ-мастер» провела проверки перед участием в ралли «Дакар»
Фото: kamazmaster.ru

Команда из Набережных Челнов прошла в Саудовской Аравии административную и техническую проверки для участия в ралли «Дакар».

Проверки проходили на стадионе принца Абдуллы аль-Файсала. Ранее боевые экипажи «Синей Армады» провели тесты грузовиков в пустыне Тихама. Все проверки команда успешно прошла и получила допуск к участию.

«Все проверки прошли хорошо, можно сказать, все идет по плану. Мы с нетерпением ждем старта гонки. Раньше в Саудовской Аравии нам бывать не доводилось, поэтому все будет в новинку», — цитирует пресс-служба пятикратного победителя «Дакара» пилота Эдуарда Николаева.

«КАМАЗ-мастер» выставил на гонку четыре спортивных грузовика КамАЗ-43509. Старт гонки состоится уже 5 января в городе Джидда в Саудовской Аравии.

ОбществоАвто Татарстан
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