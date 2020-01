Макколлум из УНИКСа признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ в декабре

Перед матчем УНИКСа против саратовского «Автодора» (86:83) защитнику казанцев Эрику Макколлуму был вручен приз как лучшему игроку декабря в Единой лиге ВТБ.

Макколлум в декабре в среднем набирал 26,0 очка и отдавал 4,3 передачи при 50% попаданий с игры. При его поддержке в прошедшем месяце казанцы одержали две победы в 3 матчах, в том числе — над московским ЦСКА.

Эрик Макколлум — MVP декабря! Защитник @unicsbasket набирал в среднем 26.0 очка и отдавал 4.3 передачи. УНИКС одержал 2 победы в 3 матчах, в том числе — над ЦСКА!



@ErrickM3 is our December MVP! The UNICS' guard averaged 26.0 PTS & 4.3 AST. UNICS won 2 of 3 in December! pic.twitter.com/Luk6CqDLj4