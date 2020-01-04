За запуск салютов в неразрешенных местах в Татарстане оштрафовали три человека

С начала года в Татарстане за использование пиротехники вне разрешенных мест оштрафовали три человека.

Всего сотрудники МЧС за время профилактической операции «Новый год» провели 65 рейдов. Во время них было предотвращено 125 случаев запуска салютов вне специально отведенных для этого площадок, составлены три протокола об административных правонарушениях и проведены свыше 430 бесед.

Запланированы еще около 50 рейдов по пресечению использования фейерверков в неразрешенных местах.

Ранее сообщалось, что в Казани дознаватели Государственного пожарного надзора выясняют обстоятельства пожара, произошедшего из-за запуска салюта в новогоднюю ночь.