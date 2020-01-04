В России хотят скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак.

Министерство юстиции хочет внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Помимо корректирования возраста будут уточнены уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.



В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года,следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело против 29-летнего Расула Салихова, который сделал никах с 14-летней девочкой. Пара прочитала в мечети никах с согласия родителей несовершеннолетней, поэтому матери девочки тоже грозит уголовное наказание.