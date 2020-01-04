В Казани мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар на даче

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Накануне вечером, 31-летний мужчина был госпитализирован с ожогами, который он получил, пытаясь потушить пожар в дачном домике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Огонь вспыхнул в двухэтажном садовом доме из СИП-панелей на улице Тэцевская в садовом обществе «КМПО-1». Площадь пожара составила 10 кв. м. Мужчина пытался справиться с возгоранием самостоятельно. В результате получил ожог ног. Медики доставили его в РКБ.

Ранее в Казани произошел пожар из-за влетевшей в окно пиротехники.