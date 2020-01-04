За 2019 год казанцы сдали на переработку 40 тонн вторсырья

Фото: Денис Гордийко

В исполкоме подвели итоги сбора мусора на переработку. За 2019 год казанцы сдали 40 тонн вторсырья.

Экоактивисты приняли участие в шести фестивалях и организовали более 80 мероприятий, в том числе 16 праздников «Экодвор» и «Новогодний экофест», передает портал мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани мусорные контейнеры могут оснастить датчиками заполняемости.