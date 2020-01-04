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За 2019 год казанцы сдали на переработку 40 тонн вторсырья

06:41, 04.01.2020
За 2019 год казанцы сдали на переработку 40 тонн вторсырья
Фото: Денис Гордийко

В исполкоме подвели итоги сбора мусора на переработку. За 2019 год казанцы сдали 40 тонн вторсырья.

Экоактивисты приняли участие в шести фестивалях и организовали более 80 мероприятий, в том числе 16 праздников «Экодвор» и «Новогодний экофест», передает портал мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани мусорные контейнеры могут оснастить датчиками заполняемости.

Общество Татарстан
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