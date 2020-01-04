Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре, мокром снеге и мороси

Сегодня, 4 января, в Татарстане местами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят от -4 до +1 градуса. Такая же температура ожидается днем. На дорогах гололедица, местами сильная, передает Гидрометцентр РТ.

В связи с погодными явлениями МЧС по РТ рекомендует быть внимательней на дорогах, иметь исправные средства навигации. При сильных порывах ветра на улице, по возможности, найти укрытие, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.