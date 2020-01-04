Спасатели в РТ помогли замерзающей в сломанной машине женщине
Сотрудники МЧС пришли на помощь замерзающей на трассе М7 женщине. По дороге домой у нее сломался автомобиль.
Женщина сама позвонила на номер вызова экстренных служб 112. Она объяснила, что на 933-м км трассы М7 в Татарстане, возле населенного пункта Катмыш у нее сломался автомобиль, замерзает авторезина. Сама 48-летняя хозяйка автомобиля также замерзала.
Прибывшие спасатели посадили женщину в свой автомобиль, где напоили горячим чаем. Женщину забрали прибывшие родственники, передает «Татар-Информ».Происшествия Татарстан
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