Казань вошла в десятку популярных рождественских поездок

Казань заняла шестое место в рейтинге самых популярных поездок на Рождество. По данным сервиса Tvil.ru, туристы бронируют жилье, в среднем, на три ночи, которое обходится им в 3,5 тысячи за сутки.

Десятку самых посещаемых городов страны составили Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Переславль-Залесский, Казань, Екатеринбург, Суздаль, Воронеж и Тверь, передает “Россия Татарстан”.

Ранее туроператоры рассказали о дефиците мест размещения в казанских отелях. Большим спросом пользуются отели всех ценовых категорий в период новогодних праздников.