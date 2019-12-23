Туроператоры: места в отелях Казани на Новый год заканчиваются
Туроператоры рассказали о дефиците мест размещения в казанских отелях. Большим спросом пользуются отели всех ценовых категорий в период новогодних праздников.
Как сообщает портал countryscanner.ru, Казань остается в списках лидеров по экскурсионным направлениям на Новый год. Спрос на новогодние туры в столицу РТ вырос на 5%. При этом он мог бы быть еще выше, если бы не высокие цены на ж/д билеты.
С середины ноября туроператоры отмечают дефицит мест в отелях, при этом отмечается, что «звездность» отеля значения не имеет. Туристам важно недорогое размещение недалеко от центра.
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