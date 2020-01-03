Сегодня в Татарстане потеплеет до 1 градуса выше нуля
Сегодня, 3 января, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Временами ожидается небольшой снег, местами мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью минимальные температуры составят -6..-11 градусов, при прояснениях мороз может достигать -16 градусов. Днем максимальные температуры составят -4..+1.
На дорогах будет гололедица, местами сильная, сообщает Гидрометцентр Татарстана.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым