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Сегодня в Татарстане потеплеет до 1 градуса выше нуля

05:40, 03.01.2020
Сегодня в Татарстане потеплеет до 1 градуса выше нуля
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 3 января, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Временами ожидается небольшой снег, местами мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью минимальные температуры составят -6..-11 градусов, при прояснениях мороз может достигать -16 градусов. Днем максимальные температуры составят -4..+1.

На дорогах будет гололедица, местами сильная, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Общество Татарстан
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