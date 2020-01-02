В Казани появилась снегоуборочная техника с новогодней иллюминацией

Фото: кадр видео

Заснеженные улицы Казани выехал чистить грузовой автомобиль, украшенный новогодней иллюминацией. Видео светящейся снегоуборочной техники опубликовано в соцсетях.

Автомобиль создает праздничное настроение и хорошо виден в ночное время.

«То чувство, когда даже снегоуборщик «приоделся» к празднику», — подписал видео автор.

По данным мэрии Казани за минувшие сутки с улиц Казани вывезли почти 3,8 тыс. тонн снега. К уборке города были привлечены 304 дорожных рабочих и 516 единиц специальной техники, в том числе 159 комбинированных дорожных машин, 9 снегопогрузчиков, 135 тракторных щеток, 16 грейдеров, 70 фронтальных погрузчиков, 32 МКСМ «Барсик», 86 самосвалов и другие виды техники.