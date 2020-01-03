Активисты ОНФ создадут программу реабилитации для патологических заемщиков

В 2020 году эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены создать программу для людей, которые берут кредиты и не могут остановиться. Одним из элементов программы станет группа «анонимных должников-транжир».

Активисты называют таких должников спонтанными транжирами и патологическими должниками. Вместе с психологами им помогут побороть кредитоманию.

«Эту зависимость наряду с шопоголизмом и игроманией относят к психологическим компульсивным расстройствам. Если смотреть в корень проблемы, то за постоянным желанием взять взаймы у таких людей стоит совсем не необходимость. Они одалживают не на еду или лекарства, в отличие от необеспеченных граждан, а платят одной кредиткой, чтобы погасить задолженность по другой, и часто не понимают, как разорвать этот порочный круг и прекратить скатываться в кредитную воронку», — цитирует ТАСС руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в России вступают в силу поправки в законодательство, которые ограничат предельную сумму долга по займам и потребительским кредитам.