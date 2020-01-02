Воспитательница из РТ, давшая ребенку оплеуху на репетиции утренника, уволилась

Прокуратура Арского района Татарстана проводит проверку по факту публикации видео, где воспитательница ударила ребенка.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, после праздников проверка продолжится, все причастные к инциденту понесут ответственность. Также, по сообщению Галиева, воспитательница, которая грубо вела себя с ребенком, уволилась по собственному желанию.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел еще 17 декабря.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как один из воспитанников детсада получает легкую оплеуху. Также его грубо усаживают за столик.