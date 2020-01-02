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В Новый год жилую многоэтажку в Уфе обстреляли фейерверком — видео

12:32, 02.01.2020
В Новый год жилую многоэтажку в Уфе обстреляли фейерверком — видео
Фото: кадр видео из соцсетей

В ночь на 1 января в Уфе неизвестные обстреляли фейерверком фасад жилого дома. Это привело к разрушению фасада здания.

Видеозапись происшествия выложена в соцсети. На кадрах видно, как ракеты фейерверка летят прямо в окна здания и взрываются при ударе.Возможно, это произошло из-за неправильной установки пиротехники.

По данным портала UFA1.ru, полиция занимается поиском нарушителей.

Отметим, что запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен. В Казани выделено всего четыре площадки для запуска фейерверков.

Происшествия Башкортостан
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