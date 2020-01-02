За два дня в Татарстане произошло 18 техногенных пожаров

За два праздничных дня, 31 декабря и 1 января, на территории Татарстана произошли 18 техногенных пожаров. Один из пожаров не обошелся без жертв, погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, в основном, причина возникновения пожаров была в неосторожном обращении с огнем, неисправности отопительных печей и дымоходов, нарушении правил эксплуатации электрооборудования и транспортных средств. Всего дежурные смены выезжали на поисково-спасательные и профилактические работы 39 раз. Больше всего пожаров приходится на жилой сектор.

Ранее в Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате происшествия пострадали пять человек.