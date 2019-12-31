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В Удмуртии при пожаре в психоневрологическом интернате в Удмуртии пострадали пять человек

20:20, 31.12.2019
В Удмуртии при пожаре в психоневрологическом интернате в Удмуртии пострадали пять человек
Фото: realnoevremya.ru

В городе Глазов в Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате происшествия пострадали пять человек.

Возгорание началось в 17;20 по мск на втором этаже главного корпуса Глазовского психоневрологического интерната. На момент приезда пожарных огонь распространился на площади 20 кв. м. Через 20 минут после начала пожара он был ликвидирован.

Из здания было эвакуировано 535 человек, пациенты и персонал, их разместили в здании детского дома. Причины пожара устанавливаются.

Пятеро пострадавших при пожаре госпитализировали, один из них находится в реанимации, передает «Интерфакс».

Происшествия Удмуртия
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