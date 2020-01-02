Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн

Накануне в возрасте 77 лет скончался бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн, сообщает американский журналист Эдриан Воджнаровски. Ранее он перенес кровоизлияние в мозг.

Стерн занимал пост комиссара НБА на протяжении 30 лет, с 1984 по 2014 год.

В 2014 году он был введен в баскетбольный Зал славы в качестве функционера, который сделал значительный вклад в развитие баскетбола.

По мнению многих баскетбольных экспертов, Стерн являлся одним из самых влиятельных лиц в истории данного вида спорта. Благодаря его работе на посту комиссионера НБА стала одной из самых прибыльных лиг мира, где появилось семь новых команд.