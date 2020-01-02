Валерий Непомнящий: «Российская премьер-лига — одна из самых интересных в Европе»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

«Наш чемпионат — один из самых интересных в Европе. Да, он не входит в топ-6, зато у нас идет борьба на всех этажах таблицы. Даже легионеры, которые много поиграли в европейских чемпионатах, приезжают в Россию и говорят, что здесь непросто адаптироваться. Плотная турнирная таблица говорит о том, что весной будет очень интересно

Всегда склоняюсь к тому, что ругать тренеров — последнее дело. От всей души поддерживаю всех специалистов, хочется, чтобы они работали как можно дольше. Тренерское дело такое, что надо набираться опыта. Ведь в работе любого тренера много сопутствующих моментов. Результат в турнирной таблице не всегда показатель. Важно смотреть на то, какие условия в клубе, какие игроки. И вот как тренер справляется с этим, это вызывает уважение», — сказал Непомнящий.