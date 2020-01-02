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В Татарстане в результате ДТП погиб человек

00:33, 02.01.2020
В Татарстане в результате ДТП погиб человек
Фото: tatar-inform.ru

Накануне в Татарстане на трассе Заинск — Набережные Челны столкнулись кроссовер Ssang Yong и ВАЗ 210111. В результате аварии погиб пассажир иномарки.

От удара машины отбросило в кювет, передает «Татар-информ». Из багажника легковушки разлетелись сухофрукты, которые она перевозила.

«В легковушке оказался зажатым один человек. Спасателям пришлось
буквально раздвигать части кузова авто и снимать дверь, чтобы вытащить
заблокированного человека», — приводит агентство слова очевидца.

Кроме погибшего на месте пожилого пассажира кроссовера еще два человека получили серьезные травмы и были доставлены в БСМП Набережных Челнов.

ПроисшествияАвто Татарстан
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