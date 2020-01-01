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Автосалоны получили право регистрировать автомобили

22:28, 01.01.2020
Автосалоны получили право регистрировать автомобили
Фото: realnoevremya.ru

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон, вносящий поправки в правила регистрации транспорта. Теперь автодилеры самостоятельно могут регистрировать машины.

Услугу разрешают предоставлять компаниям, включенным в полицейский реестр «Специализированные организации». Необходимо, чтобы сотрудники прошли обучение для осмотра машин, напоминает «Коммерсант».

По новым правилам, автосалоны смогут выдавать свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новые автомобили. Информацию с результатами осмотра автосалон будет передавать через портал госуслуг. После этого ГИБДД примет решение о допуске машины к движению.

Стоить такая услуга должна не дороже 500 рублей.

Кроме того, вводятся два новых понятия: государственный регистрационный номер (ГРН), который состоит из сочетания букв и цифр, и государственный регистрационный знак — железная пластина с напечатанным ГРН. Законом также вводится привязка кода региона к месту регистрации владельца.

ОбществоАвто
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