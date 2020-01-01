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В МЧС Татарстана предупредили об опасности льда на Волге

19:14, 01.01.2020
В МЧС Татарстана предупредили об опасности льда на Волге
Фото: realnoevremya.ru

На Волге в районе Казани, Зеленодольского и Верхнеуслонского районаов потрескался лед. Выходить на него опасно, считают в республиканском главке МЧС.

Лед потрескался из-за подъема уровня воды, сообщают спасатели.

Ранее в МЧС предупреждали об опасности выхода на лед на Каме.

Напомним, спасатели подробно объяснили, как определить окрепший лед, на который выходить не так опасно.

Общество Татарстан
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