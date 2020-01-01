В МЧС Татарстана предупредили об опасности льда на Волге
На Волге в районе Казани, Зеленодольского и Верхнеуслонского районаов потрескался лед. Выходить на него опасно, считают в республиканском главке МЧС.
Лед потрескался из-за подъема уровня воды, сообщают спасатели.
Ранее в МЧС предупреждали об опасности выхода на лед на Каме.
Напомним, спасатели подробно объяснили, как определить окрепший лед, на который выходить не так опасно.Общество Татарстан
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