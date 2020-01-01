ФК «Оренбург» подписал лидера сборной Казахстана

Футбольный клуб «Оренбург» подписал контракт с лидером сборной Казахстана и бывшим полузащитником «Кайрата» Исламбеком Куатом.

Об этом сообщил официальный twitter-аккаунт команды. Отмечается, что Куат играл также за клубы «Астана» и «Актобе».

Полузащитник Исламбек Куат заключил контракт с ФК «Оренбург»



Исламбек Куат (Казахстан), полузащитник 1993 г.р.

Выступал за клубы из Казахстана: «Астана», «Актобе», «Кайрат» и национальную сборную Казахстана. pic.twitter.com/Gn8l0Eo3J2 — ФК Оренбург (@fcorenburg) 1 января 2020 г.

Пресс-служба «Оренбурга» не сообщила о подробностях контракта с казахским игроком. Пока не известно, как долго он будет выступать за клуб и сколько денег будет получать. Напомним, что оренбургские футболисты на сегодня занимают 12-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.