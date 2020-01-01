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ФК «Оренбург» подписал лидера сборной Казахстана

18:34, 01.01.2020
ФК «Оренбург» подписал лидера сборной Казахстана
Фото: twitter.com/fcorenburg

Футбольный клуб «Оренбург» подписал контракт с лидером сборной Казахстана и бывшим полузащитником «Кайрата» Исламбеком Куатом.

Об этом сообщил официальный twitter-аккаунт команды. Отмечается, что Куат играл также за клубы «Астана» и «Актобе».

Пресс-служба «Оренбурга» не сообщила о подробностях контракта с казахским игроком. Пока не известно, как долго он будет выступать за клуб и сколько денег будет получать. Напомним, что оренбургские футболисты на сегодня занимают 12-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.

СпортФутбол
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