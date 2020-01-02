Минздрав Татарстана опубликовал график работы казанских больниц и поликлиник

Роддома, стационары и гинекологические стационары Казани будут работать круглосуточно все праздничные дни, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. А вот в других медучреждениях будет действовать праздничный режим работы.

Взрослые поликлиники с 1 по 8 января будут работать с 09.00 до 17.00, сообщает пресс-служба министерства. При этом во все дни кроме 3 и 6 января дежурят только терапевтические бригады. А вот в пятницу и понедельник предполагается усиленный режим с выходом специалистов «узкого» профиля, рентгеном, травмпунктами и так далее.

Детские поликлиники 1, 5 и 7 января проводят прием с 9.00 до 15.00. 2, 4 и 8 января они работают с 9.00 до 17.00. Усиленный режим также назначен на 3 и 6 января.

Пять травмпунктов будут работать круглосуточно:

травмпункт ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» — ул. Чуйкова, д. 54, приемно-диагностическое отделение №1, тел. 237-91-67;

травмпункт ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18» — ул. Аделя Кутуя, д. 48, тел. 272-56-73;

травмпункт ОАО «Городская клиническая больница №12» — ул. Лечебная, д. 7, тел. 571-10-96;

травмпункт ГАУЗ «Городская поликлиника №7» — ул. Фатыха Карима, д. 14/67, тел. 293-13-67.

детский травмпункт ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» , ул. Бигичева, д. 20, тел. 221-94-06.

Кроме того, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 09.00 до 19.00 часов будет вести прием детский травмпункт ГАУЗ «Детская городская клиническая больница №1» — ул. Декабристов, д. 125а, тел. 562-31-30.

Стоматологические поликлиники для взрослых будут работать все праздники с 9.00 до 15.00. Режим работы детских стоматологий аналогичный, за одним исключением: 5 января режим работы Республиканской стоматологической поликлиники на улице Бутлерова продлевается до 18.00.

Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться филиалом №1 АО «Городская стоматология» по ул. Чернышевского, д. 10/6, тел. 291-01-03 по следующему графику: