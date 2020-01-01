Министр молодежи Татарстана поздравил подписчиков пародией на обращение президента

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов опубликовал поздравление с новым годом. Он начал его с пародии на новогоднее обращение президента РФ.

Министр поблагодарил всех, кто работает в сфере молодежной политики республики. Он отметил, что это около 3,5 тысячи человек.

«Дорогие друзья! Я желаю каждому из вас мира и гармонии, новых открытий и энергии, желаю крепкого здоровья и сил двигаться вперед, желаю любви и простого человеческого счастья! Пусть каждый день нового года будет таким, чтобы провожать его можно было с улыбкой и благодарностью», — написал Фаттахов.

Еще в августе глава Минмолодежи Татарстана рассказывал «Реальному времени», что одной из главных своих задач на посту министра видит победу над стереотипом, что кто-то уже решил за молодежь, чем ей заниматься.