Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до -4 градусов

В среду, 1 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед и метель.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура составит от -4°С до +1°С. В Казани прогнозируется от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах ожидается от 0°С до -4 °С.

На дорогах местами сохранятся снежные заносы и сильная гололедица.

