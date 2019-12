Стало известно о продолжении фильмов о Гарри Поттере

Журналисты из издания We Got This Covered узнали, что создатели фильмов о Гарри Поттере покажут продолжении фэнтези-истории.

Так, сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя. Отмечается, что большая часть оригинального актерского состава вернется, будет добавлено несколько сюжетных линий.

Центральным персонажем станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца-злодея. Также фильм положит начало сериалу, сюжет которого сосредоточится на Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге.

Не исключается, что сценаристом выступит Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что в британской деревне Лавенем (графство Саффолк) сдают в аренду дом, в котором, по сюжету саги Джоан Роулинг, Лили и Джеймс Поттеры растили сына Гарри.