Airbnb сдает в аренду дом родителей Гарри Поттера

Фото: скриншот

В британской деревне Лавенем (графство Саффолк) сдают в аренду дом, в котором по сюжету саги Джоан Роулинг Лили и Джеймс Поттеры растили сына Гарри.

Объявление об аренде размещено на сайте Airbnb (внимание на него обратило издание Inc.). За одну проведенную ночь в доме его владелец просит £127 (более 10 тыс. рублей.). В здании есть две спальни и две ванные комнаты, гостиная с камином и сад на заднем дворе. Отмечается, что постояльцы дома должны быть без детей и животных.

По сюжету книг о Гарри Поттере этот дом находится в Годриковой впадине. Он был замечен в одном из фильмов про волшебника.

Ранее в США на аукционе продали редкое издание первой книги «Гарри Поттер и Философский камень» Джоан Роулинг за 56 тыс. фунтов стерлингов (почти $74 тыс.).