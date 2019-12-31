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Haier планирует инвестировать в промпарк в Челнах 8,5 млрд

03:27, 31.12.2019
Haier планирует инвестировать в промпарк в Челнах 8,5 млрд
Фото: pxhere.com

Резидент ТОСЭР Набережные Челны корпорация Haier намерена инвестировать в следующем году 8,5 млрд рублей в развитие промышленного парка на территории города.

В рамках проекта планируется создать 1,5 тыс. рабочих мест.

«Следующий этап — это крупный промышленный парк Haier, строительство завода по производству бытовой техники. Объем инвестиций планируется в следующем году 8,5 млрд рублей.Кроме этого, приход крупного игрока дал определенный толчок для развития наших малых компаний. Более 20 компаний сегодня работают с ней в плане поставки комплектующих. Речь идет о достаточно высокой локализации на территории города», — передает Chelny-biz.ru слова мэра города Наиля Магдеева.

Ранее сообщалось, что резиденты ТОСЭР Челнов на сегодняшний день инвестировали в экономику города более 15 млрд рублей и создали более 5 тыс. рабочих мест.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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